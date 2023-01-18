«Леопардовая коалиция» намерена «взбодрить немцев» перед Рамштайном

Главное: Главы оборонных ведомств стран, которые хотят передать Украине немецкие танки, соберутся в Эстонии. Целью встречи будет «взбодрить немцев» перед встречей в Рамштайне.

Детали: Министры обороны Польши и стран Балтии соберутся в четверг, 19 января, в Эстонии чтобы убедить Германию предоставить танки Leopard 2 для Украины. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что присоединится к встрече, сообщает The Guardian.

Отмечается, что встреча «Леопардовой коалиции» состоится между странами, которые передадут или желают отправить западные танки в Киев. Она проходит за день до того, как группа из около 50 министров обороны соберется в Рамштайне, чтобы обсудить предстоящие поставки оружия в Украину.

По данным издания, целью встречи в четверг будет «взбодрить немцев», если до этого Берлин не примет еще ни одного решения.

В тему: Великобритания передаст Украине самый большой пакет военной помощи, включая танки.