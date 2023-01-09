Британия может передать Украине свои основные боевые танки

Главное: Британское правительство рассматривает возможность передачи Киеву своих основных боевых танков. Речь идет о танках Challenger 2.

Детали: Великобритания рассматривает возможность впервые поставить Украине танки Challenger 2 для противостояния российской агрессии. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в понедельник, 9 января.

В СМИ заявили, что ныне ведутся дискуссии о поставке Вооруженным силам Украины определенного количества основного боевого танка Challenger 2 британской армии.

Этот шаг ознаменовал бы значительное усиление поддержки Западом Украины и мог бы побудить других союзников по НАТО последовать этому примеру.

Источники считают, что Великобритания может предложить около 10 танков Challenger 2.

Источник отметил, что это само по себе не изменит положение дел на фронте, но все равно будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг преодолеет барьер, который до сих пор не позволял союзникам предлагать западные танки Украине из-за опасений, что это будет воспринято Россией как чрезмерная эскалация.

Правительство Риши Сунака еще не приняло окончательного решения, но если Британия согласует такую поставку, она станет первой страной, которая ответит на просьбу украинских лидеров оснастить свою армию мощными западными танками.

Министерство обороны Великобритании не подтверждает и не опровергает, что британское правительство рассматривает возможность поставлять Украине танки.

В прошлом году Великобритания отправила 14 танков Challenger 2 в Польшу в рамках соглашения о помощи Украине, высвободив мощности для Варшавы, которая смогла передать Киеву свои советские танки Т-72.

В тему: Германия пока что не планирует поставлять в Украину танки Leopard 2.