В Киеве храм УПЦ ежедневно кормит сотни нуждающихся

Главное: В столице храм святого Иосафа Белгородского ежедневно кормит переселенцев, инвалидов, пенсионеров и малоимущих.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube «Перший Козацький», с началом войны количество людей, ежедневно посещающих благотворительные трапезы, возросло до нескольких сотен.

«В течение двух лет мы совершаем Божественную литургию каждый день. Собираются люди. Потом, после службы, у нас трапеза для переселенцев, инвалидов, пенсионеров, нуждающихся в нашей помощи. Очень много людей собирается каждый день — 150, 200 человек. Когда были активные боевые действия, было и по 300 человек. Все приходят, просят помощи», — отметил настоятель храма святого Иоасафа Белгородского протоиерей Виталий Бойко.

Прихожанки и волонтеры начинают с самого утра начинают готовить горячие блюда, меню составляют заранее.

«Благодарна всем, кто причастен к этому доброму делу. Я работаю соцработником и направляю своих подопечных сюда в храм. У нас очень много бедных, больных людей, нуждающихся в помощи. Для них эта еда — единственный насущный хлеб на сегодняшний день...Люди приходят со всего района, они живут за чертой бедности и нуждаются в поддержке», — поделилась Татьяна, прихожанка храма.

Благодаря помощи благотворителей в храме организовали раздачу одежды и гуманитарной помощи.

«Слава Богу, живем. Люди знают нас, и никогда плохого слова не услышишь в районе о церкви. Нагрузка большая, но она радостная, потому что видишь людей, нуждающихся в этой помощи», — сказал настоятель храма святого Иоасафа Белгородского протоиерей Виталий Бойко.

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