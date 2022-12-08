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Новости > Кировоградский архиепископ УПЦ призвал депутатов не разжигать религиозную рознь

Кировоградский архиепископ УПЦ призвал депутатов не разжигать религиозную рознь

Александра Кудрявцева
08.12.22 16:40
185
Кировоградский архиепископ УПЦ призвал депутатов не разжигать религиозную рознь

Главное: Обвинения Украинской Православной Церкви в работе на врага недопустимы и способствуют разжиганию религиозной розни.

Детали: Об этом управляющий Кировоградской епархией архиепископ Николай (Почтовый) заявил в открытом письме к депутатам облсовета, зарегистрировавшим проект запрета Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Вы действительно думаете, что вся Украинская Православная Церковь, к которой принадлежат граждане Украины, является предательницей и работает на врага? Вот, например, по словам нашего Президента Украины, сейчас зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов...Так почему вы не ставите вопрос о запрете деятельности СБУ, прокуратуры или полиции в регионе?», — обратился владыка Николай.

Он напомнил, что война — не повод нарушать законы, напротив, в это время они должны выполняться как никогда, потому что «это залог единства общества как условие победы Украины в этой войне».

«Посмотрите в глаза нашим верующим, которые воюют за Украину против захватчика — России, посмотрите в глаза тысячам волонтеров УПЦ, которые отдают нашим воинам последнее, посмотрите в глаза всем, кто ходит в наши храмы, — и скажите, что вы хотите их запретить. И главное, все, что вы делаете, — вы делаете на глазах у Бога, посмотрите на икону Христа и скажите Ему, что вы запрещаете Его Церковь», — написал архиепископ Николай.

Владыка призвал депутатов «не сеять рознь на религиозной почве, всячески беречь единство нашего украинского народа и соблюдать Конституцию и Законы Украины».

В тему: Военнослужащая ВСУ призвала прекратить преследование УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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