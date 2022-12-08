Главное: Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду всерьез раздумывал покинуть ЧМ в Катаре перед матчем 1/8 финала против Швейцарии. В федерации футбола страны эту информацию опровергли.

Детали: Звездный португальский форвард Криштиану Роналду хотел покинуть ЧМ-2022 по футболу после того как узнал, что не выйдет в стартовом составе своей национальной команды на матч 1/8 финала против Швейцарии.

Узнав о том, что главный тренер команды Фернанду Сантуш решил не выпускать его с первых минут, Роналду явно разозлился.

Сообщается, что Криштиану был очень близок к тому, чтобы собрать вещи и покинуть расположение сборной Португалии. Однако спустя некоторое время футболист успокоился, осознав, что еще сможет сыграть важную роль для этой команды.



В сборной Португалии не хотят уделять много внимания этой ситуации. Роналду вышел на замену на 73-й минуте игры. Результативными действиями в этой игре он не отметился.

Федерация футбола Португалии заявила, что форвард национальной команды Криштиану Роналду не грозился уйти из сборной: «Криштиану Роналду каждый день добивается уникальных достижений, служит национальной команде и стране. Это следует уважать. Это свидетельствует о его несомненной степени приверженности национальной команде. Между прочим, степень самоотдачи игрока, у которого больше всех матчей за сборную Португалии, была вновь продемонстрирована — если необходимо об этом говорить — в победном матче против Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022».

«Национальная команда — игроки, тренеры и сотрудники Федерации футбола Португалии — с первого дня привержена мысли о том, чтобы провести лучший чемпионат мира в истории страны», — отметили в ФФП.

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