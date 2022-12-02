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Новости > Митрополит Антоний пояснил, как поститься в условиях войны

Митрополит Антоний пояснил, как поститься в условиях войны

Александра Кудрявцева
02.12.22 13:27
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Митрополит Антоний пояснил, как поститься в условиях войны

Главное: Пост во время войны — не только возможен, а и обязателен, но следует помнить, что самое главное во время поста: не пищевые ограничения, а путь к Богу.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью «Церковной Православной газете».

«Поститься, конечно же, нужно в любых условиях: и в условиях мирного времени, и — наверное, еще больше — в условиях войны. Почему еще больше? Потому что те или иные беды и невзгоды, которые могут произойти с человеком, совсем неслучайны. Святые отцы отмечают: если человека, а тем более — весь народ или страну, охватывает несчастье — значит человеку или народу нужно задуматься: а все ли в моей жизни так, как этого хочет Бог? Воплощается ли в моей жизни закон Божий? Да, святитель Василий Великий поучает: среди тех бед, которые с нами случаются, одни приходят к нам через наши собственные грехи, другие — для исправления нашей нравственности, третьи — для того, чтобы укрепить нас в тех или иных добродетелях», — отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил пример библейской Ниневии, когда весь народ должен быть наказан Богом за определенные грехи и вины, и благодаря покаянию людей Бог изменял Свой гнев на милость.

«Святитель Николай Сербский в одном из своих дневников как-то заметил: иногда, для того чтобы привлечь к Себе человеческие души Бог вынужден превратить человеческий смех в рыдания, а плоды человеческих рук — в руины. И это — не жестокость со стороны Бога, это — справедливость. Ибо если человек забывает о Боге, его бытие теряет свой смысл.

Таким образом, пост во время войны не только возможен, но и обязателен. Но при этом мы должны осознать, что под постом в этом смысле понимается не только и не столько пищевые ограничения, а, прежде всего, осознание человеком своей греховности и чистосердечное раскаяние. Как мы уже говорили пост — это путь к Богу, а единственной помехой на таком пути может быть только грех и нежелание человека раскаяться в нем», — подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Владыка объяснил, как поститься военным или врачам, находящимся в зоне боевых действий.

«Решение этого вопроса зависит только от самого человека. Если он чувствует возможность соблюдать пост — очень хорошо. Если такой возможности нет, но есть осознание важности поста и жажда Бога, нужно исходить из тех условий, в которых человек оказался. Потому что, еще раз подчеркну: во время поста, по словам Господа нашего Иисуса Христа, главное не то, что входит в человека, а то, что из нас выходит, то есть то, как мы относимся к Богу и своим ближним», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: Управделами УПЦ рассказал о духовном значении Рождественского поста.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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