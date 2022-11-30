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Новости > В НАТО готовят новую помощь для Украины

В НАТО готовят новую помощь для Украины

Агата Кловская
30.11.22 16:34
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В НАТО готовят новую помощь для Украины

Главное: В НАТО обещают помогать Украине. Объявлено о дополнительных взносах в пакет помощи.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал новую поддержку Украине. Страны-члены Альянса объявили о дополнительных взносах в пакет помощи нашей стране.

Выступая на пресс-конференции в Бухаресте, чиновник сказал: «Министры иностранных дел НАТО дали четко понять, что наша военная поддержка Украины имеет решающее значение, в частности дополнительная противовоздушная оборона».

Генсек Альянса добавил: «Союзники также объявили о дополнительных взносах в пакет всеобъемлющей помощи НАТО, который обеспечивает Украину нелетальной помощью, в частности топливом и генераторами».

В тему: В НАТО выдвинули Украине новое условие для членства в Альянсе.

Тэги: Россия, НАТО, политика, война, новости Украины

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