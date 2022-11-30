В НАТО выдвинули Украине новое условие для членства в Альянсе

Главное: В НАТО озвучили для Украины новое условие для членства в Альянсе. Наша страна должна победить РФ в войне.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил для Украины новое условие для членства в Альянсе. Он выступил на пресс-конференции в Бухаресте.

Чиновник сказал: «Что бы вы не думали о том, когда Украина может стать членом НАТО, предварительным условием для того, чтобы этот вопрос вообще был на столе, является, чтобы Украина победила».

Генсек НАТО добавил: «И мы помогаем, чтобы это случилось в этот момент. Союзники во время встречи четко дали понять, что они готовы сохранять поддержку передовым военным оборудованием, боеприпасами, топливом, всем, что необходимо украинцам для самообороны. Это непосредственное, наиболее важное задание для союзников».

В Альянсе говорят: «Союзники должны мобилизоваться насколько возможно, когда речь идет о военной, экономической, финансовой, гуманитарной поддержке Украины, чтобы Киев смог выйти победителем из этого противостояния. Именно это мы и делаем. Если Украина не одержит победу как независимое, суверенное государство, тогда, конечно, вопрос членства совсем не будет на столе, потому что у нас не будет больше кандидата на членство в лице Украине».

Кроме этого отмечается: «Мы должны развивать более близкое партнерство (и политическое, и практическое) с Украиной. Это усилит их институции, поможет им перейти от советских стандартов оборудования к доктринам современного оборудования НАТО. Это хорошо для Украины, для усиления взаимной совместимости. Но это также поможет Украине приблизиться к членству».

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