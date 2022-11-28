Россия может перебросить солдат в Украину из Беларуси

Главное: Россия может отправить солдат из Беларуси в Украину. Идет перемещение подразделений.

Детали: Генштаб ВСУ говорит, что Россия может перебросить солдат в нашу страну из Беларуси. Отмечается, что сейчас продолжается перемещение подразделений.

Информируется: «Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери. Ожидается переброска отдельных подразделений противника с территории Беларуси после обретения ими боевых возможностей».

Впрочем, подчеркивается, что пока признаков формирования наступательных группировок противника с территорий Беларуси не обнаружено.

Отмечается: «Подразделения белорусских сил специальных операций, которые входят в состав региональной группировки войск Союзного государства РФ и Беларуси, выполняют задачи по усилению участка государственной границы».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 87 310 солдат.