Стало известно о жертвах домашнего насилия в Украине среди женщин

Главное: Женщины в Украине гибнут в результате домашнего насилия. Шестьсот человек в год.

Детали: Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец поведал о жертвах домашнего насилия в нашей стране. По его словам, ежегодно в результате него гибнут шесть сотен женщин.

Стоит отметить, что в пятницу, 25 ноября, отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Сообщается: «По информации ПРООН, от физического домашнего насилия в Украине страдает около двух миллионов человек. Статистика говорит, что более 80% это насилие мужчин в отношении женщин. Каждый год от домашнего насилия погибают 600 украинских женщин».

Отмечается: «Женщины во всем мире испытывают физическое, психологическое, экономическое, сексуальное насилие. Чаще всего, борьба с этим – это хождение по кругу. После условного примирения с обидчиком, он в большинстве случаях возвращается к насилию снова. Поэтому важно осознать о проблеме не надо молчать! Жертвам следует обращаться за помощью в полицию и другие компетентные органы. Обидчик должен понести наказание».

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