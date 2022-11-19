На Буковине освятили новый храм УПЦ в честь двенадцати апостолов

Главное: На Буковине в селе Кошуляны освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь двенадцати апостолов.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

За богослужением духовенство и верующие молились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома.