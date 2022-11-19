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Новости > Управделами УПЦ объяснил, почему людям посылаются болезни

Управделами УПЦ объяснил, почему людям посылаются болезни

Александра Кудрявцева
19.11.22 13:55
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Управделами УПЦ объяснил, почему людям посылаются болезни
Главное: Мнение, что болезни посылаются за грехи, опровергает Библия.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) рассказал в интервью журналу «Академический Летописец».
 
Владыка обратил внимание, что среди верующих очень часто бытует упрощенный взгляд на корень болезни: если ты заболел, значит ты грешник.
 
«Однако этот тезис легко опровергается как библейской историей, так и историей Церкви. Вспомним праведного Иова, который был самым праведным человеком на земле, тем не менее его постигли страшные несчастья, в том числе и тяжелая болезнь. Его друзья как раз пытались ему доказать, что он является грешником, если Бог его так наказал. Но оказалось, что в этих страданиях открылась праведность Иова. И когда сегодня христиане начинают говорить о том, что болезнь является свидетельством греховности человека, то они превращаются в таких друзей Иова», — напомнил митрополит Антоний.
 
Говоря о евангельском исцелении слепорожденного, архиерей отметил, что в том случае о грехе как о прямой причине болезни говорит не Сам Христос, а его ученики.
 
«Когда апостолы увидели слепорожденного, то спросили Господа, чей грех стал причиной его слепоты? Но Христос дает на это четкий ответ: ни он не согрешил, ни родители его, а это для того, чтобы явились на нем дела Божии (Ин. 9:3). И после этого Господь исцелил слепорожденного. Из этого сюжета видно, что апостолы, когда они задавали свой вопрос Иисусу, исходили из типичных для Древней Иудеи представлений. Тогда считалось, что тяжелая болезнь всегда является наказанием человеку за тяжелые грехи. Однако Христос в ответ указал на ошибочность этих взглядов», — добавил управделами УПЦ.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле заповеди «блаженны миротворцы».
 
 

Тэги: болезнь, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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