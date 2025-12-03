Путин заявил о готовности РФ воевать с Европой

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к нападению в любой момент. Такой тезис Владимир Путин озвучил во время общения с журналистами перед встречей со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.

«Россия не собиралась и не собирается воевать с Европой», — заявил Путин, повторив традиционный нарратив Кремля о «мирных намерениях» Москвы.

Впрочем, сразу после этого российский диктатор фактически пригрозил европейским странам, заявив, что Россия «готова прямо сейчас» к войне в случае, если ее начнет Европа.

По словам Путина, «не может быть никаких сомнений» в боеспособности РФ.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся агрессии России против Украины и участившихся угроз Кремля в адрес стран ЕС и НАТО. Комментаторы уже отмечают, что слова Путина уже традиционно сочетают противоречивые тезисы о «нежелании воевать» и одновременные демонстративные запугивания Запада.

Напомним, Европа готовится к войне с Россией.