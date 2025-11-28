НАБУ проводит обыски у главы ОП Андрея Ермака

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщила прессслужба НАБУ в пятницу, 28 ноября.

«НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины. Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Детали — позже», — говорится в сообщении.

Журналистам Украинской правды удалось снять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников антикоррупционных органов.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что в ходе расследования дело Мидас о коррупции в энергетической сфере будет расширяться и что еще будут новые подозрения.

По информации СМИ, Ермак может фигурировать в пленках НАБУ по делу Мидаса под псевдонимом Али-Баба.

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП опубликовали так называемые «пленки Миндича», свидетельствующие о том, что в Энергоатоме работала схема откатов — от фирм-подрядчиков требовали 10-15% от суммы сделки. Незаконно полученные деньги легализовывали через так называемый «бэк-офис» в центре Киева, речь идет о 100 млн долларов.

НАБУ установило, что коррупционной схемой руководил совладелец бизнесмен Тимур Миндич. По версии следователей он распоряжался финансовыми потоками, определял суммы выплат и влиял на руководителей центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности в энергетике и обороне.