В четырнадцати епархиях священники УПЦ отпели украинских воинов

Главное: В Александрийской, Ровенской, Вознесенской, Черновицкой, Тернопольской, Житомирской, Нежинской, Полтавской, Каменской, Могилев-Подольской, Кременчугской, Хмельницкой, Уманской и Сарненской епархиях с 11 по 17 ноября отпели погибших воинов, защищавших Украину.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

Священники Александрийской епархии УПЦ провели в вечность павшего воина Сергея Рудницкого. Чин отпевания возглавил благочинный Онуфриевского округа протоиерей Николай Чутора.

«Военный родился 2 января 1978 года в селе Онуфриевка. С 2014 года служил в добровольческом батальоне патрульной службы полиции особого назначения „Кировоград“. Сергея наградили отличием президента Украины „За участие в АТО“ и орденом „За мужество“ ІІІ степени», — сообщает пресс-служба епархии.

Благочинный Петровского округа епархии протоиерей Димитрий Городецкий в сослужении духовенства благочиния возглавил чин отпевания 48-летнего воина Сергея Дорошенко, погибшего в результате минно-взрывной травмы.

Похоронили воина со всеми воинскими почестями на кладбище в его родном селе Новый Стародуб.

В Ровенской епархии в Крестовоздвиженском храме села Котов архимандрит Василий (Ващик) отпел 54-летнего защитника Украины Николая Трофимчука.

Также в Ровенской епархии в последний путь провели погибшего воина Николая Бондарука. Отпевание состоялось в храме во имя святителя Иоанна Златоуста села Крылов. Заупокойное богослужение возглавил протоиерей Виктор Гомон в сослужении епархиального духовенства.

Священники Вознесенской епархии совершили чин похорон погибшего воина Сергея.

На Буковине в храме святителя Василия Великого села Пидзахаричи отпели погибшего воина Юрия Плиску. Заупокойное богослужение возглавил благочинный Путильского округа протоиерей Димитрий Симчук в сослужении духовенства Черновицкой епархии.

Настоятель Вознесенского храма села Рингач Черновицкой епархии совершил заочное отпевание воина Игоря Дубца.

На Тернопольщине в Георгиевской часовне села Цеценовка благочинный Шумского округа протоиерей Михаил Костюк отпел погибшего воина Романа Затворнюка.

В Житомирской епархии в последний путь провели погибшего воина Игоря Мельника, жителя села Райки. Чин похорон возглавил протоиерей Вячеслав Губенко.

«Бесстрашный защитник оборонял Украину, свой край и семью, каждого из нас защищал наше будущее. Он отдал свою жизнь, чтобы наши дети росли под мирным небом, он погиб за право грядущих поколений жить в свободной, независимой Украине», — сказал священник.

В Нежинской епархии УПЦ настоятель Крестовоздвиженского храма поселка Серебряное протоиерей Иоанн Багмет совершил чин отпевания защитника Родины Ивана Койнаша, который погиб, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Также благочинный Носовского округа епархии протоиерей Михаил Гулик в сослужении духовенства благочиния в Свято-Троицком храме города Носовки совершил чин похорон защитника Украины Антона Красевича.

На Полтавщине благочинный Машевского округа протоиерей Анатолий Чулей возглавил чин отпевания 36-летнего защитника Украины Анатолия Плетюха.

В Могилев-Подольске состоялся чин отпевания воина Павла Вахрушева, погибшего в боях Николаевской области. Возглавил заупокойное богослужение протоиерей Виталий Лоцко.

Также в селе Слобода-Шаргородская священники Могилев-Подольской епархии совершили чин отпевания погибшего воина Юрия Горенюка.

Священнослужители Кременчугской епархии в городе Пирятин отпели павшего 24-летнего военнослужащего Александра Иродовского.

В Хмельницкой епархии УПЦ прощались с погибшим воином 41-летним воином Алимом Самойловым, уроженцем села Осламов. Чин похорон Героя возглавил благочинный Виньковецкого округа протоиерей Виталий Гермак.

В Уманской епархии протоиерей Владимир Скрипничук отпел воина ВСУ Ивана Сипливого.

В Свято-Троицком храме села Голубное Сарненской епархии отпели убиенного воина Андрея Савчука. Заупокойное богослужение возглавил протоиерей Иоанн Бондарь.