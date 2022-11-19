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Новости > В четырнадцати епархиях священники УПЦ отпели украинских воинов

В четырнадцати епархиях священники УПЦ отпели украинских воинов

Александра Кудрявцева
19.11.22 12:05
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В четырнадцати епархиях священники УПЦ отпели украинских воинов
Главное: В Александрийской, Ровенской, Вознесенской, Черновицкой, Тернопольской, Житомирской, Нежинской, Полтавской, Каменской, Могилев-Подольской, Кременчугской, Хмельницкой, Уманской и Сарненской епархиях с 11 по 17 ноября отпели погибших воинов, защищавших Украину.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.
 
Священники Александрийской епархии УПЦ провели в вечность павшего воина Сергея Рудницкого. Чин отпевания возглавил благочинный Онуфриевского округа протоиерей Николай Чутора.
 
«Военный родился 2 января 1978 года в селе Онуфриевка. С 2014 года служил в добровольческом батальоне патрульной службы полиции особого назначения „Кировоград“. Сергея наградили отличием президента Украины „За участие в АТО“ и орденом „За мужество“ ІІІ степени», — сообщает пресс-служба епархии.
 
Благочинный Петровского округа епархии протоиерей Димитрий Городецкий в сослужении духовенства благочиния возглавил чин отпевания 48-летнего воина Сергея Дорошенко, погибшего в результате минно-взрывной травмы.
 
Похоронили воина со всеми воинскими почестями на кладбище в его родном селе Новый Стародуб.
 
В Ровенской епархии в Крестовоздвиженском храме села Котов архимандрит Василий (Ващик) отпел 54-летнего защитника Украины Николая Трофимчука.
 
Также в Ровенской епархии в последний путь провели погибшего воина Николая Бондарука. Отпевание состоялось в храме во имя святителя Иоанна Златоуста села Крылов. Заупокойное богослужение возглавил протоиерей Виктор Гомон в сослужении епархиального духовенства.
 
Священники Вознесенской епархии совершили чин похорон погибшего воина Сергея.
 
На Буковине в храме святителя Василия Великого села Пидзахаричи отпели погибшего воина Юрия Плиску. Заупокойное богослужение возглавил благочинный Путильского округа протоиерей Димитрий Симчук в сослужении духовенства Черновицкой епархии.
 
Настоятель Вознесенского храма села Рингач Черновицкой епархии совершил заочное отпевание воина Игоря Дубца.
 
На Тернопольщине в Георгиевской часовне села Цеценовка благочинный Шумского округа протоиерей Михаил Костюк отпел погибшего воина Романа Затворнюка.
 
В Житомирской епархии в последний путь провели погибшего воина Игоря Мельника, жителя села Райки. Чин похорон возглавил протоиерей Вячеслав Губенко.
 
«Бесстрашный защитник оборонял Украину, свой край и семью, каждого из нас защищал наше будущее. Он отдал свою жизнь, чтобы наши дети росли под мирным небом, он погиб за право грядущих поколений жить в свободной, независимой Украине», — сказал священник.
 
В Нежинской епархии УПЦ настоятель Крестовоздвиженского храма поселка Серебряное протоиерей Иоанн Багмет совершил чин отпевания защитника Родины Ивана Койнаша, который погиб, выполняя боевое задание в Донецкой области.
 
Также благочинный Носовского округа епархии протоиерей Михаил Гулик в сослужении духовенства благочиния в Свято-Троицком храме города Носовки совершил чин похорон защитника Украины Антона Красевича.
 
На Полтавщине благочинный Машевского округа протоиерей Анатолий Чулей возглавил чин отпевания 36-летнего защитника Украины Анатолия Плетюха.
 
В Могилев-Подольске состоялся чин отпевания воина Павла Вахрушева, погибшего в боях Николаевской области. Возглавил заупокойное богослужение протоиерей Виталий Лоцко.
 
Также в селе Слобода-Шаргородская священники Могилев-Подольской епархии совершили чин отпевания погибшего воина Юрия Горенюка.
 
Священнослужители Кременчугской епархии в городе Пирятин отпели павшего 24-летнего военнослужащего Александра Иродовского.
 
В Хмельницкой епархии УПЦ прощались с погибшим воином 41-летним воином Алимом Самойловым, уроженцем села Осламов. Чин похорон Героя возглавил благочинный Виньковецкого округа протоиерей Виталий Гермак.
 
В Уманской епархии протоиерей Владимир Скрипничук отпел воина ВСУ Ивана Сипливого.
 
В Свято-Троицком храме села Голубное Сарненской епархии отпели убиенного воина Андрея Савчука. Заупокойное богослужение возглавил протоиерей Иоанн Бондарь.
 
В тему: На Полтавщине и Днепропетровщине священники УПЦ отпели украинских воинов.

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

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