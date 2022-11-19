Предстоятель УПЦ объяснил, кто может стать миротворцем

Зимой под Зеленским может закачаться кресло
Одесситы продолжают перекрывать улицы, протестуя против отключений электроэнергии
В Украине начинаются протесты из-за отключений света
Площадь заминированной территории Украины равна двум Австриям
Киевлян готовят к полному отключению света
Отключение электричества в Украине: население призвали готовиться к худшему
В Киеве произошло рекордное отключение электричества
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 83 460 солдат
В России заявили, что разрушают энергетику Украины, потому что Зеленский не идет на переговоры
Украинцев готовят к отключениям света на несколько дней
В Генштабе рассказали, куда могут бросить российские войска, убежавшие из-под Херсона