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Новости > Предстоятель УПЦ объяснил, кто может стать миротворцем

Предстоятель УПЦ объяснил, кто может стать миротворцем

Александра Кудрявцева
19.11.22 11:50
143
Предстоятель УПЦ объяснил, кто может стать миротворцем
Главное: Миротворцем становится лишь тот человек, который сам примирился с Богом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в интервью журналу «Академический Летописец».
 
«Когда человек грешит, то он воюет против Божественной любви, а когда он кается в своих грехах, то примиряется с Господом и в совесть такого человека приходит мир. Он способен помочь и другим людям примириться — и с Богом, и между собой», — сказал Блаженнейший.
 
Предстоятель отметил, что подвиг миротворцев заключается в жертвенной молитве.
 
«Молимся, чтобы Господь простил наши грехи и наполнил любовью сердца всех людей и особенно тех, которые сегодня убивают наших людей, разрушают наши города, села, чтобы они вспомнили, что Бог поместил нас на землю не для того, чтобы мы убивали друг друга, чтобы отнимали друг у друга что-то, что нам нравится, а для того, чтобы жили в мире, в любви к Богу и друг к другу», — добавил архипастырь.
 
Митрополит Онуфрий также обратил внимание верующих, что миротворцы называются сынами Божиими, потому что являются верными детьми своего Создателя.
 
В тему: Митрополит Онуфрий заявил, что священники УПЦ — не коллаборанты, а настоящие народные герои.
 

Тэги: миротворцы, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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