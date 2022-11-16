В НАТО отказались закрыть небо над Украиной, испугавшись эскалации

Главное: НАТО не будет закрывать небо над Украиной после инцидента в Польше. Это якобы создаст угрозу прямой конфронтации между Россией и альянсом.

Детали: Германия и партнеры по НАТО не рассматривают возможность введения бесполетной зоны над Украиной после инцидента с падением ракеты в Польше. Об этом заявил представитель президента Германии, сообщает The Guardian.

В Берлине отметили, что закрытие неба над Украиной якобы создаст угрозу прямой конфронтации между Россией и НАТО.

«Вместе со всеми нашими союзниками мы согласны с тем, что хотим избежать дальнейшей эскалации этой войны в Украине», — добавил он.

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