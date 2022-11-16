ОП призывает Европу закрыть небо над Украиной, чтобы обезопасить соседей

Главное: Михаил Подоляк отметил, что за войну в Украине отвечает только Россия. И за стремительно растущие риски для приграничных стран отвечает тоже только РФ.

Детали: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Европу закрыть небо над Украиной, поскольку агрессия РФ создает риски для приграничных стран.

«За войну в Украине отвечает только Россия. За массированные ракетные удары — только Россия. За стремительно растущие риски для приграничных стран — снова только Россия. Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Время в Европе „закрыть небо над Украиной“. Ради своей безопасности тоже», — отметил он.

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