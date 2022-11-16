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Новости > Стало известно, какие клубы отправили на чемпионат мира в Катаре больше всего футболистов

Стало известно, какие клубы отправили на чемпионат мира в Катаре больше всего футболистов

Александр Панько
16.11.22 14:05
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Стало известно, какие клубы отправили на чемпионат мира в Катаре больше всего футболистов

Главное: «Бавария» будет представлена на чемпионате мира в Катаре 17 футболистами. Это больше, чем у других клубов.

Детали: Стало известно, какие клубы будут активнее всего представлены на чемпионате мира по футболу в Катаре. Так, лидером стала «Бавария»: немецкая команда отправила на турнир 17 своих исполнителей.

Далее в списке идут «Барселона» (16), «Манчестер Сити» (15), «Манчестер Юнайтед» (14) и «Реал» (13).

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

В тему: Известный украинский футбольный тренер уехал работать в польское захолустье.

Тэги: футбол, спорт, Катар, Чемпионат мира-2022

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