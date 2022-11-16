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Новости > В аэропортах Москвы и Питера уже готовятся к терактам

В аэропортах Москвы и Питера уже готовятся к терактам

Александр Панько
16.11.22 10:29
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В аэропортах Москвы и Питера уже готовятся к терактам

Главное: В Санкт-Петербурге и Москве уже начали готовиться к возможным терактам. В московском «Шереметьево» появились бетонные блоки вдоль территории, а в «Пулково» — досмотр при выходе на посадку.

Детали: В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково введен максимальный уровень угрозы совершения терактов. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает Известия со ссылкой на письмо Ространснадзора авиакомпаниям и аэропортам.

«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса», — говорится в документе.

Ространснадзор уведомил, что теперь аэропорты должны принять дополнительные меры безопасности.

Отмечается, что досмотр пассажиров теперь будут проводить дольше, а багаж проверять более тщательно.

«Пассажирам нужно приготовиться к возможным очередям на пунктах досмотра», — пишет издание.

Из-за «угрозы терактов» стюарды отправляющихся в рейс из аэропортов авиалайнеров должны проявлять повышенное внимание к поведению пассажиров на борту самолета, усилить бдительность и строго исполнять должностные обязанности. Также членам экипажа нужно досматривать все бардачки, ниши и шкафчики в туалетных комнатах, телеги и полутелеги, контейнеры, служебные отсеки, ниши со спасательными жилетами.

В тему: В Севастополе и Белгороде никакой паники нет. Но там уже готовят бомбоубежища.

Тэги: теракт, Москва, Санкт-Петербург, аэропорт

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