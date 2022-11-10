В Ровенской епархии УПЦ предупредили о подготовке серии провокационных публикаций по Городокскому монастырю

Главное: Средства массовой информации готовят серию материалов, касающихся Городокского Николаевского женского монастыря Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, поводом для публикаций стал материал интернет-издания «Горынь инфо» от 9 ноября, в котором говорится, что обитель якобы хочет присвоить себе землю, на которой находится.

После публикации этой темой заинтересовалось и телевидение. Чтобы предотвратить появление фейков, епархия опубликовала подробное объяснение ситуации с земельным участком обители.

«Несколько лет назад представители монастыря приступили к изготовлению документов на землю, на которой обитель находится. Речь идет не об изготовлении права собственности, потому что это запрещено законодательством Украины, ведь территория монастыря — это охранная зона, а только о документах на пользование землей», — говорится в комментарии.

Для получения документов юристы собрали согласования во всех соответствующих инстанциях: Городокском сельском совете, Ровенской районной администрации, архитектуре, согласовали с Ровнооблэнерго, газовой компанией. В епархии отметили, что свою подпись поставил даже управляющий Ровенской епархией ПЦУ Илларион Процик, поскольку на территории монастыря находится и религиозная община ПЦУ , которая пользуется Николаевской церковью.

В епархии отметели, что собрав все необходимые разрешения и согласования, представители монастыря подали документы на присвоение земельному участку кадастрового номера.

«Законны также все объекты строительства на территории Городокского монастыря и имеют документальное подтверждение, внесенное в реестр», — отмечается в заявлении пресс-службы.