Россия хочет превратить Херсон в «город смерти», — ОП

Главное: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне в Херсоне минируют все, включая квартиры мирных жителей. Они хотят превратить город в руины.

Детали: Российские оккупанты минируют в Херсоне все, что могут, включая квартиры жителей. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

«РФ хочет сделать Херсон „городом смерти“. Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию», — написал он.

По словам Подоляка, россияне с помощью артиллерии на левом берегу планируют превратить город в руины.

«Такой вид у „русского мира“: пришли, ограбили, отпраздновали, убили „свидетелей“, оставили руины, ушли», — добавил Подоляк.

Читайте в тему статью об уходе россиян из Херсона. Текст обновляется онлайн.

В тему: В НАТО намекнули, что с Херсоном все не так просто.