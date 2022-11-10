Россия хочет превратить Херсон в «город смерти», — ОП

Главное: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне в Херсоне минируют все, включая квартиры мирных жителей. Они хотят превратить город в руины.
Детали: Российские оккупанты минируют в Херсоне все, что могут, включая квартиры жителей. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
«РФ хочет сделать Херсон „городом смерти“. Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию», — написал он.
По словам Подоляка, россияне с помощью артиллерии на левом берегу планируют превратить город в руины.
«Такой вид у „русского мира“: пришли, ограбили, отпраздновали, убили „свидетелей“, оставили руины, ушли», — добавил Подоляк.
Читайте в тему статью об уходе россиян из Херсона. Текст обновляется онлайн.
В тему: В НАТО намекнули, что с Херсоном все не так просто.