Стало известно, какие страны помогут Украине преодолеть энергетический кризис

Главное: Украине помогут решить проблемы с энергетикой. Сделают это двенадцать стран.

Детали: Украина столкнулась с жесткими проблемами в энергетике в ходе войны. Восстановлению инфраструктуры помогут двенадцать стран. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что наши дипломаты находятся в постоянном контакте с партнерами и прилагают максимум усилий для того, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода.

Дипломат сказал: «Мы привлекаем необходимую помощь и оборудование, чтобы преодолеть последствия террористических ударов России по критической инфраструктуре Украины. Мы не позволим российскому террору сломать ни нас, ни наших партнеров».

По его словам, уже есть договор о поставках оборудования от правительств и компаний двенадцати стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции.

Резюмируется: «В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки. Среди оборудования, получаемого Украиной, генераторы различных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и другое».

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