Назван неприятный побочный эффект для женщин от вакцинации против коронавируса

Главное: Вакцины от коронавируса могут вызвать кровотечения у женщин. Речь идет о вакцинации во время менструального цикла. Это касается Spikeva, Comirnaty и Pfizer.

Детали: Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) требует, чтобы фармацевтические компании Pfizer/BioNTech и Moderna указывали на листках-вкладышах своих вакцин против коронавируса предупреждение о прививке во время менструации у женщин. Об этом сообщает NOS.

Отмечается, что менструальные кровотечения являются возможным побочным эффектом.

В частности, это касается мРНК-вакцин Spikevax и Comirnaty от Moderna и BioNTech/Pfizer соответственно. При этом нет никаких указаний на то, что нарушения менструального цикла влияют на фертильность.

«Возможное влияние укола короны на менструацию вызвало много волнений за последние полтора года после того, как в центры неблагоприятных событий по всему миру поступили сообщения о нарушениях менструального цикла. Они варьировались от полного отсутствия менструаций до обильных кровотечений и более длительного цикла. На сегодняшний день голландский центр побочных эффектов Лареб получил почти 9400 сообщений об обильных менструальных кровотечениях после вакцинации. Большинство сообщений касается вакцины Pfizer, которая чаще всего применяется в Нидерландах», — сказано в сообщении.

Всего это касается более 27 000 отчетов.

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