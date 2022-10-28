В шести епархиях УПЦ простились с погибшими украинскими воинами

Главное: Священники Полтавской, Бориспольской, Волынской, Черновицкой, Хустской и Сарненской епархий провели в последний путь павших воинов ВСУ, защищавших Украину от российского вторжения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования семьям и призвали молиться за упокой душ погибших.

В Полтавской области протоиерей Игорь Цебенко в сослужении клириков благочиния совершил чин отпевания павшего воина Виктора Харченко. Военному было 44 года.

В Киевской области 26 октября в городе Березань состоялся чин похорон павшего Защитника Украины Александра Степанова. Заупокойное богослужение возглавил архимандрит Назарий (Омеляненко) в сослужении духовенства города и клирика Овручской епархии протоиерея Владимира, двоюродного брата павшего Героя.

В этот же день в городе Камень-Каширский священнослужители Волынской епархии совершили чин отпевания погибшего воина Олега Липича.

27 октября священники Черновицкой епархии во храме во имя святителя Спиридона села Каменка отпевали погибшего Защитника Родины Николая Иримеска.

Священники Хустской епархии совершили чин отпевания погибшего воина Эдуарда Шуфрича. Заупокойное богослужение возглавил благочинный Тячевского округа протоиерей Николай Гамада.

Еще одного павшего Героя, воина Дмитрия Наумца, провели в последний путь священники Сарненской епархии. Отпевали погибшего Защитника в Иоанно-Богословском храме села Томашгород. Возглавил заупокойное богослужение благочинный Рокитновского благочиния протоиерей Борис Попченко.

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