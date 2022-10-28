На Хмельнитчине УПЦ передала медикаменты и финансовую помощь ВСУ

Главное: В Хмельницкой области священники Украинской Православной Церкви передали финансовую помощь защитникам Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук епархии, протоиерей Георгий Чернятинский передал финансовую помощь на шины военных автомобилей.

Также отец Георгий передал медикаменты стоимостью более 35 тыс гривен на передовую.

«Вместе мы сила, и не забываем — кто старается, тому помогает Бог. Все мы едины, потому что это наша Родина», — отметили в епархии.

Ранее военные ВСУ вручили благодарственную грамоту духовенству Хмельницкой епархии: благочинному Красиловского благочиния, настоятелю Воскресенского храма в городе Красилов протоиерею Виталию Дунцу, протоиерею Валентину Савчуку, протоиерею Василию Хилюку, протоиерею Владимиру Горенку, протоиерею Олегу Царуку, протоиерею Михаилу Фурману,иерею Олегу Тимченку.

«Командование 3 отдельной железной танковой бригады выражает благодарность за весомый вклад в нашу общую победу, молитвы за наших собратьев и сестер и веру в Вооруженные силы Украины», — говорится в благодарственной грамоте.

«Продолжим молитвенно их поддерживать и надеемся на милосердие Божие», — призвали в Хмельницкой епархии.

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