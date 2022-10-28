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Новости > Православный благотворительный фонд передал помощь переселенцам на Одесчину

Православный благотворительный фонд передал помощь переселенцам на Одесчину

Александра Кудрявцева
28.10.22 14:20
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Православный благотворительный фонд передал помощь переселенцам на Одесчину

Главное: Семья вынужденных переселенцев из Николаевской и Херсонской областей, которые из-за войны оказались в селе Маркевичево Одесской области, получили помощь от благотворительного фонда «Фавор».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм фонда, переселенцам доставили продуктовые наборы, в состав которых вошли крупы, макароны, масло, консервы, чай/кофе, джем, сладости, бытовая химия.

«Война продолжается. Людей из пострадавших регионов, нуждающихся в помощи, становится все больше. Мы не способны вернуть людям их дома, но мы можем обнять их всем своим сердцем, поделиться продуктами питания и организовать горячий обед. Так что давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы хоть немножко утолить тоску вынужденных переселенцев по потерянной, привычной жизни», — обратились волонтеры.

Как сообщалось ранее, волонтеры «Фавора» в рамках гуманитарной миссии «Любовь побеждает» раздали 200 продуктовых наборов вынужденным переселенцам в Киеве. Гуманитарную помощь получили пенсионеры и люди с инвалидностью, а также многодетные семьи.

В тему: Социальный отдел УПЦ поддерживает семьи переселенцев и малообеспеченных.

 
 
Тэги: новости православия

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