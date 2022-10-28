РФ пытается любой ценой заморозить войну, — Дуда

Главное: Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия пытается любыми способами заморозить войну в Украине. Он уверен, что ядерный шантаж и звонки Кремля правительствам других стран — элементы запугивания.

Детали: Россия пытается заморозить войну, чтобы остановить украинское контрнаступление. В частности, она угрожает ядерным оружием и «грязной бомбой». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в Черногории.

Он оценил звонки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин как попытку РФ заморозить войну любой ценой.

«В результате, по замыслу Москвы, это должно привести к прекращению военной помощи Украине со стороны Запада, стран НАТО, поскольку она, в общем-то, проиграет эту войну, а Украина постепенно восстанавливает контроль на своих границах, признанных международным правом», — отметил польский лидер.

По его словам, Россия угрожает ядерной аварией на атомных электростанциях, угрозой ядерной атаки или использованием «грязной бомбы», потому что она вынуждена отступать.

Дуда назвал подобные угрозы элементом российской тактики и попытками запугать Запад и «заморозить войну, с которой Россия не справляется».

«Помощь Украине нужно продолжать, а диалог с Россией нельзя вести, пока она не начнет соблюдать нормы международного права, то есть пока не покинет территорию Украины. Россия является агрессором, и пока она не уйдет из Украины, она продолжает оставаться агрессором. Западные страны не должны подвергаться ни одному российскому шантажу», — подчеркнул президент Польши.

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