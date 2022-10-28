В НБУ рассказали, когда экономика Украины начнет восстанавливаться

Главное: Спад в экономике Украины продолжится в первом квартале 2023 года. А со второго должен начаться подъем.

Детали: Восстановление украинской экономики начнется во втором квартале 2023 года, прогнозирует Национальный банк.

Согласно инфляционному отчету НБУ, в текущем году спад ВВП 35,6% и продолжится в первом квартале следующего года — на 17,5%. А уже во втором квартале рост составит 13,9%, в третьем — 9,2% и в четвертом — 11,3%.

При этом прогноз падения экономики в 2022 году немного улучшен — с 37,5%. В то же время НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики в остальные три квартала 2023 года.

В целом Нацбанк прогнозирует спад ВВП в этом году на 31,5% и его рост на 4% в 2023 году и 5,2% — в 2024 году, тогда как в июле он ожидал спада в этом году на 33,4% и роста в 2023-2024 годах соответственно на 5,5% и 4,9%.

Номинальный ВВП, согласно документу, в этом году может сократиться до 4,75 трлн грн с 5,46 трлн грн в прошлом году. Однако благодаря высокой инфляции (30% в этом году, 20,8% — в следующем и 9,4% — в 2024 году) уже в 2023 году номинальный ВВП достигнет 6,175 трлн грн, а в 2024-м — 7,35 трлн грн, ожидает Нацбанк.

«Базовый сценарий базируется на предположениях о начале новой программы с МВФ, проведении слаженной монетарной и фискальной политики, постепенном нивелировании квазифискальных дисбалансов, в частности в энергетической сфере. Также базовый сценарий предполагает ощутимое уменьшение рисков безопасности с середины следующего года, что будет способствовать полноценному разблокированию морских портов, снижению премии за суверенный риск и возвращению в Украину вынужденных мигрантов», — ujdjhbncz в отчете.

Этот сценарий предполагает полное открытие морских портов со второго полугодия, повышение тарифов на газ и отопление до 50% от паритета и возвращение 0,4 млн беженцев из 8 млн, выехавших в 2022 году.

Также прогноз предполагает продолжение активной международной финансовой поддержки Украины в размере $28 млрд в 2023-м и $20 млрд в 2024 годах по сравнению с $31,1 млрд в этом году (пока получено около $24,1 млрд).

Самым сильным риском для этого сценария Нацбанк называет затягивание войны и ее эскалацию, оценивая его вероятность от 25% до 50%. С такой же вероятностью допускаются такие риски, как усиленная эмиграция и энергориски прохождения зимы, а также прекращение транзита газа. Однако степень влияния первых двух умеренная, а прекращения транзита, предполагаемого в 20 млрд куб. м в год, — слабая.

Другими сильными рисками является разбалансирование государственных финансов (низкие ставки по ОВГЗ, заморозка тарифов на ЖКУ, сокращение международной помощи, более длительная эмиссия), однако его вероятность ниже — 15-25%.

К умеренным по влиянию на базовый макропрогноз рискам отнесено прекращение работы зернового коридора и неподписание программы с МВФ, однако их вероятность оценивается соответственно в 15-25% и менее 15%.

Возможность получения Украиной «плана Маршала» в прогнозе НБУ оценивается на данный момент в 15%.

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