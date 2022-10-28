Стало известно, почему Байден не хочет встречаться с Путиным

Главное: Джо Байден не будет встречаться с Владимиром Путиным на саммите G20. В США считают такую дипломатию несодержательной.

Детали: Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему президент его страны Джо Байден не будет встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20. Его слова цитирует CBC.

Он сказал: «Если бы было место для содержательной дипломатии, мы бы пошли на это. Но мы такого не видим. Джо Байден не планирует встречаться с ним на саммите G20».

Отмечается, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на прямых переговорах Москвы и Киева.

Резюмируется: «Если Россия хочет переговоров и серьезна об этом, она должна разговаривать с властью Украины».

В тему: Байден намекнул, что Путин все же может применить ядерное оружие.