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Новости > Стало известно, почему Байден не хочет встречаться с Путиным

Стало известно, почему Байден не хочет встречаться с Путиным

Агата Кловская
28.10.22 09:58
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Стало известно, почему Байден не хочет встречаться с Путиным

Главное: Джо Байден не будет встречаться с Владимиром Путиным на саммите G20. В США считают такую дипломатию несодержательной.

Детали: Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему президент его страны Джо Байден не будет встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20. Его слова цитирует CBC.

Он сказал: «Если бы было место для содержательной дипломатии, мы бы пошли на это. Но мы такого не видим. Джо Байден не планирует встречаться с ним на саммите G20».

Отмечается, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на прямых переговорах Москвы и Киева.

Резюмируется: «Если Россия хочет переговоров и серьезна об этом, она должна разговаривать с властью Украины».

В тему: Байден намекнул, что Путин все же может применить ядерное оружие.

Тэги: США, Владимир Путин, Россия, мир, политика, война, Джо Байден, новости Украины

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