Байден намекнул, что Путин все же может применить ядерное оружие

Главное: Владимир Путин все же может применить ядерное оружие. Об этом намекнул Джо Байден.

Детали: Президент США Джо Байден намекнул, что его российский коллега Владимир Путин все же может применить ядерное оружие. Об этом политик сказал в интервью Newsnation.

По его словам, продолжающиеся упоминания ядерного оружия лидером РФ идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его.

Политик заявил: «Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия».

Американский лидер добавил: «Он был очень опасен в своем подходе к этому. Он может все это завершить, уйдя из Украины».

В тему: Путин сделал несколько резких заявлений по Украине.