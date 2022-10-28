Маск уже изгнал из Twitter старое руководство

Главное: Илон Маск возглавил Twitter. Старое руководство покинуло штаб-квартиру.

Детали: Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск стал руководителем Twitter. Об этом информирует телеканал СNBC.

Уточняется, что генеральный директор социальной сети Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся туда.

Теперь руководить Twitter будет Илон Маск.

Ожидается, что сделка по покупке ресурса за 44 миллиарда долларов будет завершена уже сегодня.

Накануне, в среду, Илон Маск побывал в штаб-квартире компании, встретился с сотрудниками, а также изменил подпись в своем аккаунте на этой платформе: теперь он фигурирует там в качестве «Илона Маска главного по Твитам».

В тему: Маск внезапно нагрянул в штаб-квартиру Twitter.