Российские войска могут снова начать наступление на Киев, — Генштаб

Главное: По словам Алексея Громова, российские военные, не имея успехов на юге и на востоке Украины, могут сконцентрировать основной удар на украинской столице. ВС РФ могут попробовать наступать на украинскую столицу с территории Чернобыльской зоны, а также из Черниговской области.

Детали: Российские военные в ближайшее время могут снова повторить попытку наступления на Киев. Такую информацию озвучил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга 27 октября.

«Противник может прибегнуть к операции, прежде всего, из Республики Беларусь», — сказал Громов.

По его словам, ВС РФ могут попробовать наступать на украинскую столицу с территории Чернобыльской зоны, а также из Черниговской области.

Причин, которые могут мотивировать российских оккупантов на новое наступление несколько. Одна из ни — провалы и потери российской армии на южном и восточном направлениях.

В этом случае одним из вариантов переломить ситуацию на свою пользу, по мнению Громова, является свержение конституционного устройства Украины путем захвата Киева и ликвидации военно-политического руководства.

Несмотря на это, замначальника Главного оперативного управления Генштаба подчеркнул, что украинские войска готовы к такому развитию событий.

«Мы уже нарастили свою группировку на северном направлении», — сказал он.

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