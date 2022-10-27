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Новости > На Закарпатье активисты ПЦУ напали на дом священника УПЦ

На Закарпатье активисты ПЦУ напали на дом священника УПЦ

Александра Кудрявцева
27.10.22 16:15
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На Закарпатье активисты ПЦУ напали на дом священника УПЦ

Главное: В Закарпатской области в поселке Ясиня активисты ПЦУ бросили камень в окно дома священника УПЦ.

Детали: Камень бросили в окно комнаты, где находился несовершеннолетний ребенок священника, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии.

«Подобные насильственные действия со стороны активистов ПЦУ против священника и его семьи происходят не впервые. Факт нападения можно расценивать как покушение на убийство, о чем уведомлены соответствующие правоохранительные органы. Хустская епархия УПЦ выражает глубокую обеспокоенность по поводу агрессивных действий ПЦУшников, которые могут привести к непоправимым последствиям», - отметили в епархии.

Кроме этого, систематические угрозы и клевета поступают в адрес благотворительного Ясинянского округа Хустской епархии УПЦ протоиерея Виталия (Кемень).

В тему: В Запорожье митрополит УПЦ передал медикам оборудование.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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