В Запорожье митрополит УПЦ передал медикам оборудование

Главное: В Запорожье митрополит Лука передал детской городской больнице медицинское оборудование.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, оборудование, приобретено на средства чешских православных друзей, наших земляков, в настоящее время проживающих в этой стране.

«Так случилось, что к одному из наших прихожан, недавно побывавших в Почаевской Лавре, подошёл местный батюшка и со словами: „Передайте владыке Луке“, вручил конверт с деньгами. Переговорив с Валентиной Ивановной, главврачом больницы, мы узнали, в чём они нуждаются в первую очередь. А уже затем сотрудниками епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению было все необходимое приобретено. Данная история ещё раз доказывает, что всё происходящее с нами, происходит не само по себе. Все явления и жизненные ситуации взаимосвязаны. Если рядом с нами кому-то нужна помощь, то всегда найдутся неравнодушные люди, которые готовы её оказать. Господь понимает, насколько сегодня тяжело нашим детям, и делает всё, чтобы облегчить бремя их страданий. Он хочет, чтобы они никогда не болели и всегда радовались. И такая жизнь обязательно наступит. В наших силах приблизить наступление такой жизни, если, конечно, каждый из нас станет исполнять одну единственную заповедь Христа, — заповедь любви», — сказал митрополит Лука.

В тему: В епархиях УПЦ помогает переселенцам, воинам, больным и нуждающимся.