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Новости > В епархиях УПЦ помогает переселенцам, воинам, больным и нуждающимся

В епархиях УПЦ помогает переселенцам, воинам, больным и нуждающимся

Александра Кудрявцева
26.10.22 12:30
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В епархиях УПЦ помогает переселенцам, воинам, больным и нуждающимся
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента священнослужители храмов передали в Нежинское коммунальное предприятие «Школьник» продукты питания для нужд украинских военных, находящихся на лечении, а также для учебных заведений города.
 
Клирики Николаевского кафедрального собора Нежина протоиерей Михаил Борканин и архимандрит Иоанн (Шатихин) доставили благотворительную помощь воспитанникам Областного социального общежития для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.
 
Также секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Дашко, протоиерей Михаил Борканин и глава епархиального отдела по благотворительности и социальному служению протоиерей Александр Гладыш в очередной раз доставили гуманитарную помощь в Нежинский городской дом-интернат.
 
В Полтавской епархии клирик Свято-Троицкого храма поселка Котельва протоиерей Роман Довганич передал средства, собранные на благотворительной ярмарке, для нужд детей, проходящих лечение в онкогематологическом отделении Детской городской клинической больницы Полтавского городского совета. Отец Роман передал пациентам больницы гуманитарную помощь и молитвословы.
 
Волонтеры центра «Благо» во главе с руководителем епархиального отдела благотворительности и социального служения протоиереем Андреем Симоном совместно с клириками епархии посетили Полтавский учебно-реабилитационный центр в селе Михайловка, где находятся семьи переселенцев из зоны боевых действий, дети-сироты, дети-инвалиды.
 
Священники провели беседы на духовно-нравственные темы, поиграли с детьми поиграли и угостили их сладостями.
 
В Вознесенском кафедральном соборе и Преображенском храме Изюма состоялась раздача медикаментов и продуктов для нуждающихся людей.
 
Митрополит Кременчугский и Лубенский Николай привез из-за границы гуманитарный груз для нужд украинских воинов, переселенцев и беженцев. В частности, благодаря людям доброй воли из Праги (Чехия) и Торунь (Польша) было собрано около 300 килограмм помощи, в состав которой вошли: одежда и обувь для взрослых и детей, продукты питания, средства гигиены, бытовая химия, а также для воинов ВСУ спальные мешки с непромокаемыми чехлами и возможностью применять при температуре до −20°C, дрон, турникеты, теплое белье.
 
Духовенство и верующие Кременчугской епархии в сотрудничестве с волонтерами собрали и передали очередную помощь жителям деоккупированных территорий.
 
Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Дмитровка приобрели продукты питания для воинов ВСУ. Также в Кременчугской епархии активные прихожане изготавливают для Защитников Украины окопные свечи.
 
В тему: Киевская молодежь УПЦ с начала войны передала 100 тонн гуманитарной помощи.

Тэги: гуманитарная помощь, УПЦ

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