Германия передала Украине еще больше вооружения

Главное: Германия передала Украине новые гаубицы и РСЗО. Общий размер военной помощи Германии в период с 1 января по 25 октября составляет почти 1,5 млрд евро.

Детали: Германия передала Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и две реактивные системы залпового огня MARS II. Об этом сообщается на правительственном сайте ФРГ.

Указано, что установки MARS II переданы с боезапасом. Также вместе с Нидерландами было передано четыре САУ Panzerhaubitze 2000 в рамках совместного проекта с Нидерландами.

Также Германия передала следующее:

— два надводных дрона;

— 6100 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

— 186 тысяч выстрелов к 40-мм гранатометам.

Из соображений безопасности федеральное правительство воздержится от предоставления дополнительной информации, пока передача не состоится.

Часть поставок связана с ремонтными работами или производство еще не завершено. Кроме того, по-прежнему предоставляются некоторые услуги по обучению.

Общий размер военной помощи Германии в период с 1 января по 25 октября составляет почти 1,5 млрд евро.

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