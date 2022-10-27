Судьбу Украины должно решать международное сообщество, - считает итальянский сенатор

Главное: Итальянский сенатор Массимилиано Ромео заявил, что украинцы не должны исключительно самостоятельно принимать все решения об их будущем в связи с российским вторжением.

Детали: Как сообщает издание Euractiv, итальянский сенатор от партии «Лига» Массимилиано Ромео заявил, что украинцы не должны исключительно самостоятельно принимать все решения об их будущем в связи с российским вторжением. Он считает, что международное сообщество тоже должно играть роль, учитывая интересы Украины.

Этот комментарий появился в ответ на слова нового премьера Италии Джорджии Мелони, которая поддержала Украину и партнеров НАТО в борьбе против российской агрессии, но отметила, что именно украинцы должны решать, как война должна быть урегулирована.

«Это немного грубо слышать, что „украинцы“ решат. Конечно, мы должны уважать волю украинцев, но будет лучше сказать, что международное сообщество решит в интересах Украины», — отметил Ромео.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии УНИАН, что «заявление итальянского сенатора отражает его личное мнение. Премьер-министр Джорджия Мелони четко артикулировала позицию Италии: и о необходимости продолжения поддержки Украины на фоне российской агрессии, и о безоговорочном праве украинцев определять свое будущее».