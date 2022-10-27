На базах НАТО в Европе в срочном порядке размещают модернизированные американские ядерные авиабомбы

Главное: США ускорили размещение на базах НАТО в Европе своих модернизированных тактических ядерных авиабомб. Ранее планировали это сделать не раньше весны 2023 года.

Детали: США ускорили размещение на базах НАТО в Европе своих модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12, которые заменят устаревший запасы. Об этом пишет Politico, ссылаясь на дипломатическую телеграмму США и два источника.

Поставить B61-12 в Европу ранее планировали не раньше весны 2023 года, но сроки сместили на декабрь этого года.

В документе говорится, что в ходе встреч 15 союзников по НАТО выразили обеспокоенность тем, что альянс «не должен поддаваться на ядерный шантаж Путина». «Учитывая растущий объем и масштаб ядерной риторики России, часть союзников запросила продолжение консультаций в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность и последовательный обмен сообщениями», — добавляется в депеше.

В комментарии журналистам в Пентагоне объяснили, что модернизация B61 ведется уже много лет и никак не связана с последними событиями в Украине.

Справка. B61 — это семейство ядерных бомб, впервые разработанных в начале 1960-х годов и первоначально продемонстрированных в ходе подземных ядерных испытаний в Неваде. За десятилетия была разработана дюжина версий, и большинство из них с тех пор устарели. Программа продления жизни B61-12 предназначена для замены нескольких более ранних версий, включая около 100 бомб, хранящихся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.