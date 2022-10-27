В Польской Церкви призвали молиться о преодолении войны и раскола в Украине

Главное: Архиерейский Собор Польской Церкви призвал верующих молиться о прекращении войны в Украине и преодолении раскола.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.pl, собор состоялся 25 октября под руководством Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы.

В коммюнике Собора подчеркивается, что «Православие в Украине разделено, и верующие часто чувствуют себя потерянными».

«Что же касается деструктивной деятельности так называемого митрополита Епифания, Архиерейский Собор Польской Православной Церкви сохраняет свою позицию», выраженную в более ранних резолюциях, согласно которых Думенко — мирянин.

Священный Архиерейский Собор призвал верующих продолжать молиться о мире в Украине, прекращении войны и прекращении разделения Украинской Православной Церкви.

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