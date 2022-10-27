Лидер Китая заявил, что выступает за более тесные связи и сотрудничество с США

Главное: Китай готов работать с США, чтобы «найти способы найти общий язык на благо обеих сторон». Лидер Китая считает, что более тесные связи и сотрудничество" США и Китая помогут обеспечить большую стабильность и уверенность в мире.

Детали: Лидер Китая Си Цзиньпин на мероприятии Национального комитета по американо-китайским отношениям заявил, что Пекин готов работать с Вашингтоном, чтобы «найти способы найти общий язык на благо обеих сторон». Об этом сообщает госагентство КНР Синьхуа.

Си Цзиньпин добавил, что сейчас в мире «нет ни покоя, ни мира». Он считает, что «более тесные связи и сотрудничество» США и Китая «помогут обеспечить большую стабильность и уверенность в мире, а также способствовать миру и развитию во всем мире».

Президент США Джо Байден во время встречи с военными советниками заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и что Си знает об этом.