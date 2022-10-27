Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 69 220 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 69 220 солдат. Уничтожен 2 631 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на четверг, 27 октября.

Сообщается, что погибли уже 69 220 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 631 танк, 5 364 боевые бронированные машины, 1 690 артиллерийских систем, 379 РСЗО, 192 средства ПВО, 271 самолет, 249 вертолетов, 1 398 БПЛА оперативно-тактического уровня, 351 крылатая ракета, 16 кораблей/катеров, 4 078 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 151 единица специальной техники.

В тему: Путин сделал несколько резких заявлений по Украине.