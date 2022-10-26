Израиль готов предоставить доказательства применения иранских дронов в Украине

Главное: Президент Израиля Ицхак Герцог разоблачил Иран во лжи о поставках дронов России. Израиль обладает большим объемом доказательств и готов их предоставить, чтобы «разоблачить ложь» Ирана.

Детали: Россия использует против Украины иранские беспилотники. Это подтвердил президент Израиля Ицхак Герцог, сообщает Голос Америки.

«Невинные гражданские лица в Украине погибают и получают ранения и страдания от иранского оружия», — заявил израильский президент во время выступления в Вашингтоне.

Он также показал фото дронов, которые, по его словам, были сбиты в Украине.

По словам Герцога, снимки корпуса и моторов сколоченных дронов доказывают, что Иран продает свои беспилотники России.

«Это дрон Шахид-136, который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами (на фото написано Герань-2 — ред.), но даже шрифт точно такой же», — отметил президент Израиля.

Он заявил, что израильские власти обладают большим объемом доказательств и готовы их предоставить, чтобы «разоблачить ложь» Ирана.

«Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы. Может ли международное сообщество договариваться с Ираном, когда они ускоренно продвигаются к созданию ядерной бомбы и одновременно делают другие ужасающие вещи», — подчеркнул Ицхак Герцог.

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