За месяц стоимость газа в Европе упала в восемь раз

Главное: Газ в Европе подешевел в восемь раз за месяц. Стоимость газа на европейском рынке опустилась ниже тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне падения спроса и теплой осени.

Детали: За последний месяц стоимость газа в Европе упала в восемь раз, сообщил замминистра по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков в Facebook.

По его словам, цены упали из-за снижения спроса на газ на фоне почти 100-процентной заполненности европейских хранилищ. Также на цены влияет теплая зима на континенте.

«Вокруг европейских портов выстроились LNG танкеры, которым некуда разгрузить газ. В результате цена на газ в ЕС за последний месяц упала уже в восемь раз и продолжает снижаться», — отметил Демченков.

Он отметил, что этот газ обязательно понадобится Европе, когда вырастет спрос. Те трейдеры, которые смогут закупить газ по сегодняшним ценам и найти, где хранить его до холодов, вероятно, смогут продать его гораздо дороже уже за несколько недель, добавил замминистра.

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