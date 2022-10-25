Митрополит Антоний объяснил, как милосердие меняет человека

Главное: Милосердие — это способность человека откликаться на чужую боль, чужую беду.

«Святые отцы учат, что самым главным источником милости в сердце человека является сострадание. Сострадание — это и есть милующее сердце. Совершая дела добра и помогая ближнему, мы обнаруживаем, что человек, в судьбе которого приняли участие, перестает быть для нас чужим, он входит в нашу жизнь. Отзывчивость, сострадание и добро, обращенные нами к другим людям, соединяют нас с ними», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что милость, или милосердие, — это, прежде всего способность человека откликаться на чужую боль, чужую беду.

Он напомнил, что в Евангелии Господь говорит, что на Страшном Суде главным критерием определения участи каждого человека будет его способность к любви и милости.

«Если человек исполнил указания Христа: накормил алчущего, напоил жаждущего, был милосердным к заключенным и больным» (см. Мф. 25; 31-36) — значит для него путь в Царство Небесное открыт. И наоборот, если во время земной жизни человек не хотел даже и знать, что такое милосердие и сострадательность — значит и на Страшном Суде он не сможет просить у Единого Нелицеприятного Судии милости к себе«, — пояснил управделами УПЦ

Архиерей привел слова преподобного Исаака Сирина, который говорил, что «милосердный человек — это, прежде всего, врач своей души, потому что только делами милосердия он может загладить собственные грехи и сподобиться узреть Бога».

«В Священном Писании говорится: „Человек милосердый благотворит душе своей“ (Притч. 11:17). Когда делаешь что-либо другому, себе тем самым делаешь во сто крат больше, ибо Господь все видит и воздаст. Следовательно, как относимся к людям, так и Господь отнесется к нам, о чем Он ясно и недвусмысленно говорит в притче о Страшном суде», — подытожил митрополит Антоний.