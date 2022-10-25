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Новости > Митрополит Антоний объяснил, как милосердие меняет человека

Митрополит Антоний объяснил, как милосердие меняет человека

Александра Кудрявцева
25.10.22 17:25
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Митрополит Антоний объяснил, как милосердие меняет человека
Главное: Милосердие — это способность человека откликаться на чужую боль, чужую беду.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт "Православная жизнь«,об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Святые отцы учат, что самым главным источником милости в сердце человека является сострадание. Сострадание — это и есть милующее сердце. Совершая дела добра и помогая ближнему, мы обнаруживаем, что человек, в судьбе которого приняли участие, перестает быть для нас чужим, он входит в нашу жизнь. Отзывчивость, сострадание и добро, обращенные нами к другим людям, соединяют нас с ними», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка отметил, что милость, или милосердие, — это, прежде всего способность человека откликаться на чужую боль, чужую беду.
 
Он напомнил, что в Евангелии Господь говорит, что на Страшном Суде главным критерием определения участи каждого человека будет его способность к любви и милости.
 
«Если человек исполнил указания Христа: накормил алчущего, напоил жаждущего, был милосердным к заключенным и больным» (см. Мф. 25; 31-36) — значит для него путь в Царство Небесное открыт. И наоборот, если во время земной жизни человек не хотел даже и знать, что такое милосердие и сострадательность — значит и на Страшном Суде он не сможет просить у Единого Нелицеприятного Судии милости к себе«, — пояснил управделами УПЦ.
 
Архиерей привел слова преподобного Исаака Сирина, который говорил, что «милосердный человек — это, прежде всего, врач своей души, потому что только делами милосердия он может загладить собственные грехи и сподобиться узреть Бога».
 
«В Священном Писании говорится: „Человек милосердый благотворит душе своей“ (Притч. 11:17). Когда делаешь что-либо другому, себе тем самым делаешь во сто крат больше, ибо Господь все видит и воздаст. Следовательно, как относимся к людям, так и Господь отнесется к нам, о чем Он ясно и недвусмысленно говорит в притче о Страшном суде», — подытожил митрополит Антоний.
 
В тему: Управделами УПЦ объяснил, чем опасны «двойные стандарты».
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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