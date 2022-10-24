Голливудская звезда Лив Шрайбер купил статуэтку из Северодонецка на аукционе Николая Тищенко

Международный фонд «Way of peace» Николая Тищенко провел благотворительный ужин в Нью-Йорке, где собрал для помощи Украине более 4 000 000 гривен.

Серия благотворительных ужинов CHARITY DINNERS инициирована супругой народного депутата Украины Николая Тищенко Аллой Барановской при поддержке фонда Тищенко «Way of peace» и МИД Украины, чтобы напоминать миру о важности поддержки Украины и финансовой помощи для обороны. Ранее благотворительные ужины проходили в Праге, Париже и Ницце.

Благотворительное мероприятие посетили представители американского истеблишмента, дипломаты, бизнесмены и звезды американского кино. Традиционно на ужине гостей познакомили с аутентичной украинской кухней и провели благотворительный аукцион.

На аукционе разыграли флаг Украины из освобожденной 11 сентября Гоптовки в Харьковской области, который передал фонд «Пострадавшие дети войны». Лот удалось продать за 120 000 грн. Главный символ несокрушимости украинской армии — браслет, сделанный из последней довоенной партии Азовстали, продали за 160 000. Также на аукционе были проданы вышитая рубашка, созданная около 1920-х годов, художника OL’SVOL’D TSVETNOSTI и статуэтка петушка от жительницы Северодонецка. Эти лоты приобрел голливудский актер Лив Шрайдер, звезда сериала «Рей Донован», фильмов «Крик» и «Люди Х». Картину украинской художницы Ольги Штейн «Seraphim» удалось продать за 340 000 грн.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким передал картину из частично разрушенного здания обладминистрации. Ее продали за 800 000 грн.

«Средства, вырученные от продажи билетов на ужин и аукциона, фонд передаст на закупку автомобилей для Министерства здравоохранения Украины, чтобы транспортировать раненых воинов из передовой в госпитале, также, по традиции, часть средств будет переведена на платформу, основанную Президентом Украины Владимиром Зеленским «United 24», — заявил основатель «Way of peace», замглавы президентской фракции «Слуга народа» Николай Тищенко.

Гостям и благотворителям показали, что такое украинский колорит и традиции в современном пространстве на Манхеттене LAVAN541.

Благодаря технологической локации на ужине на трех стенах были проекции, которые перенесли гостей в атмосферу Украины.

«Эстетика каждого благотворительного ужина передает определенные смыслы и символы Украины. На этот раз в Нью-Йорке символом ужина стала калина, которая издавна воспринималась как дерево крови, рода и связывала поколение и символизировала гордость за своих предков. Калина для украинцев — это возрождение жизни», — объяснила стиль вечера инфлюенсер и инициатор CHARITY DINNERS Алла Барановская.

Бессменные шефы серии благотворительных вечеров и судьи «МастерШеф» Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский подготовили меню с традиционными и современными украинскими блюдами. Гостей угощали борщом со сметаной по древней украинской технологии, голубцами, котлетой по-киевски и другими хорошо знакомыми украинцам блюдами.