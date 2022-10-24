Байден заявил, что может умереть уже завтра

Главное: Джо Байден странно прокомментировал свое состояние здоровья. Он признался, что может умереть.

Детали: Президент США Джо Байден дал странное интервью MSNBC. Он намекнул на проблемы со здоровьем.

Так, отвечая на вопрос, должны ли американцы голосовать за него, учитывая его возраст и возможное ухудшение здоровья, глава государства признал, что избиратели имеют право на беспокойство, характерное в отношении людей его возраста.

Политик сказал: «Лучший способ вынести суждение, это понаблюдать за мной. Замедляюсь ли я? Теряю ли я прежний темп? Завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть».

В тему: Байден продолжает позориться на публике.