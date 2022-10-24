Электричество в Украине будут отключать по-новому

Главное: В Украине изменят формат отключений электричества. Обещают, что будет более справедливо.

Детали: Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что графики веерных отключений электричества могут быть пересмотрены. Его цитирует РБК-Украина.

Он сказал: «По результатам последних недель, когда вводились графики, мы планируем провести с каждым облэнерго сессию, проанализировать эффективность этих графиков - насколько и как они были выполнены».

Ожидается, что будут проанализированы списки потребителей, заведенных под эти графики, чтобы убедиться в том, что нет каких-либо сильных перекосов в распределении нагрузки отключений между потребителями.

Отмечается: «Мы будем это делать, для того, чтобы сделать эти графики более мягкими для потребителя и справедливо распределить нагрузку».

Подчеркивается, что перечни отключаемых потребителей составляют операторы распределительных сетей - облэнерго.

Информируется, что использование графиков отключений связано с конкретной ситуацией, которая сложилась в энергосистеме в определенный момент.

Подчеркивается, что цель каждого оператора системы распределения - выполнить команду по ограничению потребителей от главного Диспетчерского центра «Укрэнерго».

Резюмируется: «Если «Укрэнерго» говорит, что в такой области необходимо уменьшить потребление на 30 МВт или 40 МВт, задача облэнерго - как можно скорее выполнить эту команду. И чтобы сделать это быстро, иногда просто выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением, в которых можно скорее отключить необходимый объем нагрузки и сбалансировать энергосистему. Так проще и быстрее. Посему бывает, что при графиках аварийных отключений не совсем равномерно распределяется отключение потребителей».

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