В Киеве пока не планируется отключение света, — ДТЭК

Главное: Киевлянам пока что не планируют отключать свет. Но ситуация остается сложной и риск повторных вражеских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру сохраняется.

Детали: Благодаря ответственному потреблению электроэнергии жителями столицы и слаженным действиям энергетиков ДТЭК и «Укрэнерго» в Киеве пока не планируется отключение света. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Энергетикам ДТЭК Киевские электросети и специалистам НЭК Укрэнерго удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме, что позволит пока не применять в столице графики аварийных отключений. Это стало возможным, в том числе благодаря тому, что киевляне откликнулись на призывы снизить потребление в пиковые часы нагрузки», — сообщили в компании.

В ДТЭК также поблагодарили жителей столицы за существенное сокращение потребления в часы утреннего и вечернего максимума.

«Каждый гражданин сегодня энергетик. Мы благодарны жителям столицы за ответственное потребление электроэнергии в сложные дни для нашей энергосистемы», — сообщили в компании.

Вместе с тем в компании подчеркнули, что ситуация остается сложной и риск повторных вражеских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру сохраняется.

«Энергетики ДТЭК, „Укрэнерго“, других компаний, службы спасения и Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы обезопасить энергосистему и не допустить отключений потребителей. Однако риск новых террористических атак на украинские электростанции и подстанции остается и нужно готовиться ко всем возможным сценариям», — отметили в ДТЭК.

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