В Минобороны Великобритании рассказали, как долго Запад будет предоставлять оружие Украине

Главное: У Запада хватит оружия для Украины. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отвергает предположение, что у западных стран может закончится оружие для поставок ВСУ.

Детали: Оружие для украинских военных у западных партнеров Киева не закончится. Кроме того, Запад сможет перестроить цепочку поставок вооружения в отличие от изолированной России. Об этом заявил во время выступления перед журналистами министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает BBC.

Британский чиновник добавил, что «Россия уже изолировала себя», в то же время западные страны может «перестроить или даже создать новую цепочку поставок». Он добавил, что именно этим Запад ныне и занимается.

Также министр ответил, как НАТО отреагирует, если Россия применит ядерное оружие в Украине.

По словам Уоллеса, он не хочет строить догадок, однако отметил, что члены оборонного Альянса встречаются, чтобы обеспечить готовность «ко всему, с чем бы мы ни столкнулись».

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